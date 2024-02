Linjë kabllore nënujore me Egjiptin, Rama: Projekt ambicioz për të qenë kampionë të inovacionit

15:30 05/02/2024

Pas 3 autostradave dixhitale me vendet e rajonit, Shqipëria do të ketë për herë të parë një linjë kabllore nënujore me Egjiptin që do i japë mundësi të ketë akses në rrjetin global të komunikimit të të dhënave në tregjet ndërkombëtare.

Marrëveshja mes dy kompanive të komunikimit shqiptare dhe egjiptiane u firmos këtë fillimjave në prani të kryeministrit dhe zëvendëses së tij, Belinda Ballukut.

Investimi për shtrirjen e fibrave optike nënujore kap vlerën e afro 115 milionë eurove.

Por kryeministri përtej shifrave flet për rëndësinë e këtij investimi si pjesë e projektit të qeverisë për ta vendosur në krye të rajonit për përqafimin e inovacionit.

“Në thelbin e vet, projekti është një projekt marramendës për nga impakti dhe për nga vlera që do të krijojë”, tha Rama.

Ministrja përveç përfitimeve që sjell ky investim shprehet e vetëdijshme dhe për rreziqet që mbart rritja e aksesit të komunikimeve dixhitale nga sulmet kibernetike.

“Çdo investim i ngjashëm me atë që po promovojmë sot duhet të ketë edhe parametrat e tij të sigurisë”, tha Balluku.

Për ekspertet e pranishëm kjo marrëveshje shënon një moment të rëndësishëm për evoluimin dixhital të Shqipërisë.

