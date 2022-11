Lionel Messi drejt Inter Miami?

23:20 28/11/2022

“The Times”: E sigurt. Përfaqësuesit e mohojnë

Është lajm i rremë, apo një thashethem kjo nuk është ende e qartë. Lionel Messi do të njoftojë vendimin e tij për t’u bashkuar me Inter Miami pas Botërorit.

Të paktën kështu pretendon e përditshmja britanike The Times. Messi është nën kontratë me PSG deri në Qershor të 2023, por thuhet se argjentinasi do t’i bashkohet klubit ku David Beckham është bashkëpronar për t’u bërë lojtari më i paguar në kampionatin amerikan të futbollit.

Përfaqësuesit e futbollistit i kanë mohuar këto lajme duke thënë se lojtari është i përqendruar tek Botërori. Nga ana tjetër Paris Saint-Germain gjithashtu dëshiron të zgjasë kontratën e Messit përtej Qershorit, dhe negociatat për rinovimin do të nisin sapo të përfundojë kupa e botës.

Sipas Times, klubi nga Florida është i interesuar edhe për dy ish-shokët e skuadrës së Messit tek Barça, Cesc Fabregas dhe Luis Suarez, ndërsa duket se ka rënë dakord me Sergi Busquets.

