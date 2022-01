Lionel Messi infektohet me Covid

Shpërndaje







13:03 02/01/2022

Sulmuesi i Argjentinës dhe PSG-së, Lionel Meesi, ka rezultuar pozitiv së bashku me tre lojtarë të tjerë përpara ndeshjes kundër Vannes në Coupe de France.

Sipas Goal.com, Messi mësohet se ka rezultuar pozitiv me Covid-19 dhe lajmi është konfirmuar nga Paris Saint-Germain.

Sulmuesi argjentinas do të humbasë ndeshjen e skuadrës me Vannes në Coupe de France të hënën, pasi ai dhe Juan Bernat, Sergio Rico dhe Nathan Bitumazala janë prekur të gjithë me Covid-19.

Neymar do të mungojë edhe në ndeshjet kundër Vannes dhe Lyonit./tvklan.al