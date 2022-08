Lionel Messi ‘kërcënon’ rekordin e Alvesh

23:35 01/08/2022

‘Pleshti’ fiton titullin e 41 në karrierë, tre trofe për të kaluar brazilianin

Me fitimin e Superkupës së Francës, Lionel Messi shton një tjetër trofe në vitrinën e tij të titujve. Argjentinasi vazhdon ngjitjen e tij në fronin e lojtarit më të suksesshëm në historinë e futbollit. 35-vjeçari e dërgon në 41 numrin e titujve në nivel ekipor, duke qënë vetëm pas Dani Alvesh me 43 trofe në total.

Messi kontribuoi me një gol në fitoren e Superkupës ndaj Nantes, duke konfirmuar se është futbollisti më i mirë i të gjithë kohërave. Ai ka fituar shtatë herë çmimin më prestigjioz individual të futbollit, Topin e Artë, gjithsesi në këtë renditje mbetet disi pas.

Vendi i parë mbahet nga Dani Alvesh. Braziliani ka fituar 43 trofe në karrierën e tij futbollistike. Ai ka pasur sukses pothuajse kudo ku ka qenë. Trofetë kryesore të Alves përfshijnë dy Copa Americas, gjashtë tituj të La Ligas, tre tituj të Champions League, një titull në Serie A dhe dy tituj të Ligue 1. Ajo që bie në sy është se në mesin e 5 lojtarëve më të titulluar në botë, janë pjesë e kësaj renditje 4 futbollistë që janë aktivizuar me Barcelonën.

Shkalla më e ulët e podit e kësaj renditje speciale mbahet nga Andres Iniesta. I cilësuar si mesfushori më i mirë ndonjëherë, spanjolli ka fituar 39 trofe, shumicën e të cilëve e ka ngritur vetë si kapiten i skuadrave ku është aktivizuar. Në vitrinën e tij, 31 prej trofeve të i ka fituar me fanellën e Barcelonës.

Hossam Ashur mund të jetë emri më pak i njohur në këtë listë për shumicën e tifozëve të futbollit. Ashur nuk ka luajtur kurrë në Europë dhe ka bërë vetëm 14 paraqitje për kombëtaren egjiptiane në karrierën e tij ndërkombëtare. Ai kaloi 17 vjet në klubin egjiptian Al Ahly dhe aktualisht luan për Al Ittihad. Mesfushori me tipare mbrojtëse ka fituar 39 trofe në garat vendase dhe kontinentale. Të gjithë trofet e tij kanë ardhur duke luajtur për Al Ahly dhe ai mban rekordin për më shumë trofe të fituar nga një lojtar për një klub të vetëm. Me dy trofe më pak gjendet mbrojtësi Maksvell. Braziliani ka fituar 37 trofe në karrierën e tij të suksesshme, 15 prej të cilave me PSG-në, ndërsa pjesa tjetër e shpërndarë mes kampionatit Selecao, Interit e Barcelonës.

