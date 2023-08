Lionel Messi nuk ka të ndalur

10:14 12/08/2023

Argjentinasi shënon golin e 8-të në pesë sfida, Inter Miami në gjysmëfinale

Inter Miami gjithnjë e më shumë nën ndikimin e Lionel Messit. Skuadra amerikane garantojnë biletën për në gjysmëfinalet e Kupës së Ligës, kjo falë edhe cilësive të argjentinasit. 36-vjeçari shënoi golin vendimtar në fitoren 4-0 përballë Sharlot, për të konfirmuar edhe njëherë se kalimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rilindur karrierën e tij. Dominimi i ekipit nga Florida ishte i dukshëm në fushën e lojës, me goleadën që u kompletua nga 7 herë fituesi i Topit të Artë.



Messi shënoi në duelin e pestë radhazi për Inter Miami, duke qënë edhe lojtari më rezultativ i kompeticionit. Kampioni i Botës ka shënuar në total 8 gola deri më tani në pesë sfida, mesatarisht 1.6 realizime në çdo 90 minuta. Inter Miami do të përballet me Filadelfian në raundin gjysmëfinal të kompeticion. Kupa e Ligës është një kompeticion katërvjeçar, teksa pjesë e saj janë ekipe nga kampionatit amerikan i futbollit dhe ai meksikan.

