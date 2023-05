Liqeni i Kurjanit, destinacion turistik

12:07 06/05/2023

Shumë banorë të zonës e vizitojnë këtë vend për të kaluar një ditë ndryshe

Liqeni i Kurjanit në Roskovec është kthyer në një destinacion turistik. Me rritjen e temperaturave, ky vend frekuentohet kryesisht nga banorë të zonës. Janë kryesisht persona që vijnë me familjen e tyre, apo me shoqërinë për të kaluar një ditë ndryshe.

Ndodh që vizitën e tyre në këtë destinacion ta kthejnë në një festë ku nuk mungon muzika dhe vallja. Më të vjetërit kujtojnë se liqeni vizitohej për turizëm edhe para viteve ‘90.

Liqeni i Kurjanit është ndërtuar në vitet 70 dhe shërben për vaditjen e tokave bujqësore. Ai është i rrethuar me kodra me gjelbërim ndërsa përdoret edhe për peshkim.

