Lirohet kryebashkiaku i rrëmbyer i Melitopol

21:43 16/03/2022

Kryebashkiaku i Melitopolit, i cili u raportua i rrëmbyer nga forcat ruse 5 ditë më parë, është liruar, sipas këshilltarëve të presidentit ukrainas. Presidenti Volodymyr Zelensky kishte akuzuar Rusinë se po kalonte në një “fazë të re terrori” pasi Ukraina shfaqi pamjet e asaj që tha se ishte kryetari i bashkisë, Ivan Fedorov, i cili po merrej me forcë.

Melitopol ishte një nga qytetet e para që ra në duart e forcave ruse dhe u vendos një kryetar i ri bashkie. Qeveria e Ukrainës akuzoi gjithashtu Rusinë për rrëmbimin e kryetarit të qytetit të Dniprorudne.

Pas njoftimit të lirimit të Fedorov, zyrtarët ukrainas postuan një video në mediat sociale të Zelensky-t duke telefonuar kryetarin e bashkisë dhe duke i thënë atij se ishte “i lumtur të dëgjonte zërin e një njeriu të gjallë”.

Fedorov dëgjohet duke falenderuar presidentin që “nuk e braktisi” dhe i thotë se do t’i duhen “një ose dy ditë për t’u rikuperuar dhe pastaj do të jetë në komandën tij për të kontribuar në fitoren e tyre”./tvklan.al

The mayor of #Melitopol of the #Zaporizhzhia oblast Ivan Fedorov was released from #Russian captivity.



On the video a conversation of the President @ZelenskyyUa with the mayor. #WARINUKRAINE #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine #StopRussia pic.twitter.com/lJKMULUwf6