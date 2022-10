Lirohet nga qelia ish-kreu i njësisë administrative, Besnik Simoni

08:55 06/10/2022

Ish-kreu i Njësisë Administrative të Kallmetit në Lezhë Besnik Simoni, i cili u arrestua me datë 2 Prill pas një konflikti me armë me një bashkëfshatar të tij është liruar nga burgu.

Vendimi është marrë këtë të mërkurë nga Gjykata e Lezhës, duke vendosur ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”. Çështja u shqyrtua nga gjyqtari Artan Hajredinaj, ndërsa kërkesa për zëvendësimin e masës ishte bërë nga avokati i 41-vjeçarit.

Ndërkohë me vendimin duket se nuk është pajtuar prokurori Françesk Ganaj, i cili ka bërë ankimim në Gjykatën e Apelit në Shkodër.

Ish-kreu i njësisë administrative Kallmet u arrestua pas konfliktit me arme zjarri me bashkëfshatarin e tij Altin Marku, ku të dy mbeten të plagosur. Ndërkohë Altin Marku vijon të jetë në burg.

Klan News