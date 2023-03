Lirohet nga qelia nëna lehonë Diana Bahçja

18:14 17/03/2023

Bahçja: Nuk isha në dijeni të gjobës, vajzën nuk e takoj se nuk më lejon ish-burri

Pas 10 ditësh larg djalit të saj të porsalindur Diana Bahçja, do të përqafojë sërish. Ajo u shfaq në kafazin e xhamtë të Gjykatës Penale rreth orës 13:00 në një gjendje te rënduar edhe fizike. Në dorë mbante një letër të cilën nuk e lexoi, sepse në këtë rast, prokurori dhe gjyqtari përballë presionit publik në rritje nxituan të mbyllnin punë shpejt. Ata vendosën në pak minuta që t’i jepnin lirinë gruas nga Mati.

Diana Bahçja u shpreh në seancë se nuk ishte në dijeni të gjobës. Me sytë me lot tregoi se vogëlushen 5 vjeçare nga lidhja e mëparshme, për të cilën ishte penalizuar, nuk e ka takuar pasi nuk e lejon ish-bashkëshorti.

Mbrojtja pranoi para gjykatës që të paguajë gjobën dhe u urdhërua lirimi i mënjëhershëm i nënës lehonë nga qelia. Pas daljes nga gjykata avokati Anton Kosteri falenderoi mediat për ndihmën e tyre. Avokati theksoi se qytetarë të ndryshëm janë ofruar që të paguajnë gjobën.

“Pa ju do të ishte e pamundur që kjo të realizohej në një kohë kaq të shkurtër. Në lidhje me gjobën ne kemi marrë shumë telefonata dhe mundësi nga njerëz të ndryshëm, donatorë të cilët janë vetëofruar për ta paguar këtë gjobë dhe që do të kontaktojnë me bashkëshortin e kërkueses.”

Bashkëshorti i Diana Bahçjas përsëriti si ditët më parë se askush nga familja nuk ka marrë dijeni për gjobën e vendosur nga gjykata.

“Nuk kemi qenë në dijeni as unë as ajo. Nuk e ka lejuar të takojë vajzën.”

Diana Bahçja është dënuar në mungesë në vitin 2020 me 250 mijë lekë gjobë për braktisjen e fëmijës së saj të parë. Zyra Përmbarimore nuk ka mundur që ta gjejë dhe ka referuar rastin në Prokurori. Gjykata në vitin 2022, ka konvertuar dënimin nga gjobë në 1 muaj e 20 ditë burgim për akuzën “Braktisja e fëmijës”, pa i komunikuar në asnjë rast gruas nga Mati për vendimet e tyre.

