Lista e Brazilit për Katar 2022

12:20 08/11/2022

Trajneri Tite ka përzgjedhur 12 futbollistë nga Premier League, në botëror do të jete edhe Dani Alves

Brazili ka bërë publike listën me 26 futbollistë që do të marrin pjesë në Kupën e Botës Katar 2022 dhe në të janë përfshirë 12 futbollistë nga Premier Liga.

Trajneri i Selecaos, Tite, la jashtë Roberto Firminjon dhe Gabriel Magalhaes-in, ndër Philippe Coutinho nuk merr pjesë sepse është i dëmtuar.

Verdhejeshilët do të kenë Nejmarin, i cili synon që të bëjë historinë duke udhëhequr kombëtaren drejt lavdisë e duke u bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave.

Dyshja e Arsenalit Gabriel Jesus dhe Gabriel Martinelli, Thiago Silva i Chelseat, Casemiro Fred dhe Antony nga Manchester United,, Fabinho i Liverpool dhe Richar-lison i Totenhemit janë vetëm disa nga yjet e Premier Ligës.

Në botëror do të jetë edhe Dani Alves, i cili po kalon një formë mjaft të mirë te meksikanët e Puma-s. 39-vjeçari do të bëhet lojtari më i vjetër brazilian në një botëror.

Sulmuesit e krahut, Vincius Jr nga Reali dhe dhe Raphinha nga Barcelona janë pjesë e kombëtares, ndërsa kanë befasuar në La Liga.

Lojtari i Junajtid Antoni ndau në rrjetet sociale emocionet kur mori vesh se do të shkonte në botëror.

Edhe lojtari i Njukastëllit Bruno Guimaraesh kishte një reagim të njëjtë, ndërsa festoi me familjen e tij.

Takimi i parë i Brazilit do të jetë më 24 Nëntor ndaj Serbisë, ndërsa më pas do të ndeshet me Zvicrën dhe Kamerunin.

Klan News