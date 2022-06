Lista e zezë e Kylian Mbappe

22:50 02/06/2022

Ylli francez nuk dëshiron që Neymar, trajneri Pochettino dhe 12 lojtarë të tjerë të qëndrojnë te PSG

Ylli i PSG, Kylian Mbappe kërkon nga drejtuesit që të largojnë 14 futbollsitë këtë verë, përfshirë trajnerin Maurizio Pochettino dhe sulmuesin brazilian Neymar.

23-vjeçari së fundmi vendosi që të rinovonte me klubin parisien e do të jetë në “Parc de Prince” edhe në tri vitet e ardhshme, ku do të përfitojë 760 mijë Euro në javë.

Por duket se marrëveshja me drejtuesit e PSG-së përfshin edhe më shumë pushtet për yllin francez në ekip. Sipas spanjolles “Mundo Deportivo”, Mbappe i është dhënë e drejta që të ndikojë edhe në afrimet apo largimet brenda ekipit.

Dhe fituesi i Kupës së Botës ka kërkuar që këtë verë të largohen përveç yllit brazilian edhe trajnerit argjentinas, edhe emra si Icardi​, Draksler, Herrera, Gueje, Paredes​ dhe Kehrer.

Pavarësisht se PSG fitoi titullin kampion në Francë, eliminimi nga të 16 e Ligës së Kampioneve nga Real Madridi ka shtuar zërat për zëvendësimin e teknikut argjentinas. Lista e zezë e Mbappe gjendet në tavolinën e drejtuesve.

