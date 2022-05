Lituania kundër vetos bullgare

Shpërndaje







17:46 03/05/2022

Landsbergis: Negociatat me BE, jo ndarje mes Shkupit dhe Tiranës

Asnjë vend nuk mund ta mbaj peng të gjithë procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. BE-ja është angazhuar dekada më parë dhe akoma po e bën, jo vetëm për vendet e Ballkanit, por edhe për vendet e partneritetit.

Nëse duam të sigurohemi se angazhimet tona janë të vërteta dhe kredibile duhet të ecim përpara.

Kjo ishte porosia e ministrit të jashtëm lituanez gjatë vizitës së tij në Shkup. Ai shpreson se në dy muajt e ardhshëm do të ketë rezultate pozitive sa i përket procesit të anëtarësimit dhe tha se nuk do të ketë nevojë për ndarje të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në rrugën eurointegruese.

“Akoma shpresoj se dy muajt e ardhshëm të kryesisë franceze me BE-në do të sjellin rezultate pozitive dhe nuk do të ketë nevojë për ndarje të dy vendeve. E dimë se do të jetë kohë e gjatë nëse procesi prolongohet dhe nuk do të dëshironim që kjo të ndodh. Mendoj se akoma nuk janë përdorur të gjitha mekanizmat që të pengohet kjo me qëllim që të mund të dyja vendet së bashku të lëvizin sa më shpejtë të jetë e mundur”.

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, përsëriti se përshpejtimi i procesit eurointegrues për të dyja vendet është mënyra më e mirë për të përforcuar kursin evropian të rajonit dhe kredibilitetin e BE-së në rajon.

“Nevojiten vendime gjeostrategjike që do ta përforcojnë kursin evropian të rajonit, do ta përforcojnë kredibilitetin e Unionit në rajon dhe do të zmbrapsin ndikimin e qendrave të tjera gjeopolitike. Përshpejtimi i procesit eurointegrues të RMV-së dhe Shqipërisë dhe fillimi i bisedimeve, është mënyra më e mirë për këtë”.

Ministri i jashtëm lituanez gjatë vizitës së tij të punës në Shkup, takoi edhe kryeparlamentarin Talat Xhaferi.

Tv Klan