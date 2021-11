LIVE – Foltorja e Berishës, takim me gratë dhe vajzat e LDG

17:18 21/11/2021

Berisha për Yuri Kim: Nuk do shkelësh kurrë në zyrën time nëse nuk ju kërkon falje demokratëve

Nga Foltorja me gratë e Partisë Demokratike, ish-Kryeministri Sali Berisha ka kujtuar shprehjen që deklaroi ambasadorja amerikane Yuri Kim disa muaj më parë kur tha se “demokratët nuk duhet të hanë bar”.

E duke komentuar këtë thënie, Berisha iu drejtua drejtpërdrejt ambasadores Kim kur tha se nuk do ta lejojë në zyrën e tij nëse ajo nuk u kërkon falje demokratëve për këtë deklaratë.

“Në një dalje televizive u shpreh se po fitoi Berisha duke shkelmuar Kushtetutën e saj e cila fillon ‘ne populli’, nuk do t’i trokas në derë. Tani do t’i përgjigjem. E nderuar zonjë, dera e Sali Berishës si kryetar i PD apo Kryeministër do të jetë gjithmonë e hapur për ambasadorin e SHBA. Me të vetmin kusht. Në rast se ajo do quhet Yuri Kim në çfarëdo funksioni që të jetë kurrë nuk do shkelë në zyrën time pa ju kërkuar juve të falur për barin që ju serviri.

Nuk jemi ne gratë dhe burrat e barit, ne jemi ata që kemi përmbysur diktatorin që u ofronte shqiptarëve bar. Këtë fyerje nuk ja u ka bërë kush 30 vjet ndaj dhe në zyrën time s’do shkelësh kurrë pa u kërkuar falje demokratëve shqiptarë”, u shpreh Sali Berisha.

“2 muaj më parë ishim në greminë”, Berisha: Foltorja e ngriti PD në nivelet e zgjedhjeve të 25 Prillit

Ish-Kryeministri Sali Berisha thotë se Partia Demokratike ishte në greminë pas humbjes së zgjedhjeve të përgjithshme të 25 Prillit.

Në takimin me gratë e Lidhjes Demokratike të Gruas, Berisha u shpreh se pas nisjes së Foltores, PD-ja nisi ringritjen dhe aktualisht, sipas ish-Kryeministrit që bazohet në sondazhet e tij, është rritur në nivelin e ditës së zgjedhjeve.

Sali Berisha deklaroi se shumë shpejt Partia Demokratike do të përballet me qeverinë e Edi Ramës.

“Dy muaj më parë të gjithë së bashku ishim në një greminë. Pasi humbëm në mënyrë të pamerituar zgjedhjet dhe njeriu që premtoi se tani beteja fillon kreu një akt epik pabesie, të pashembullt në historinë 30-vjeçare të pluralizmit shqiptar dhe i dha një shtytje rrokullisjes së pamerituar të forcës sonë politike. 2 muaj më parë ne po rrokulliseshim. Sot ne po ngjitemi në nivelet e 25 Prillit sipas polleve më të gjera dhe kjo ngjitje është marshim i vërtetë.

Janë ritmet më të shpejta të ngjitjes së një force politike dhe është garanci e madhe se ne së shpejti do përballemi me atë qeveri e cila qëndron në themele të votës së grabitur të shqiptarëve, të votës së grabitur me sistemin e patronazhistëve, të votës së grabitur me shndërrimin e PS në parti shtet, të votës së grabitur me përdorimin e qindra milionë Euro në kundërshtim me cdo ligj kobëtar dhe ndërkombëtar nga buxheti i shtetit për të blerë vota”, deklaroi ish-Kryeministri Sali Berisha.

“Regjistrues në zyrë”, Berisha zbulon çfarë i kanë thënë amerikanët për Lulzim Bashën

Ish-Kryeministri dhe ish-kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zbuluar se çfarë i kanë miq dhe zyrtarë amerikanë për Lulzim Bashën kur ky i fundit bënte takime me ambasadoren e SHBA.

Në takimin me Foltoren me gratë demokrate, ish-Kryeministri deklaroi se ka mësuar nga burime të tij se Basha i thoshte ambasadores që Sali Berisha i kishte vendosur regjistrues në zyrë.

“Burime amerikane më informonin mua se ky i thotë ambasadores të dalim nga zyra se kemi regjistrues te Berisha, më ka futur Berisha regjistrues.

A mund të imagjinoni ju një gjë të tillë? S’ka asgjë midis meje dhe tij këtu. Unë atë se pranoja kurrë për mandat të tretë në krye të opozitës dhe do gjeja 100 mënyra të vija te ju dhe t’i tregonim vendin se ky na çon nga disfata në disfatë.

Ndaj dhe ai bashkëpunoi për një vendim të cilin e përballoj vetë. Atë që unë nuk mund të pranoj në gjithë këtë gjë është sovraniteti”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al