Live | Protesta para selisë së PD e thirrur nga Berisha

Shpërndaje







11:05 08/01/2022

Mbahet sot në Tiranë protesta e thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit kundër kryedemokratit Lulzim Basha.

Tubimi nis zyrtarisht në orën 12:00, por protestuesit kanë nisur që të mblidhen para selisë së Partisë Demokratike për të kërkuar largimin e Lulzim Bashës nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike, në zbatim të vendimit të Kuvendit Kombëtar të 11 Dhjetorit dhe Referendumit të 18 Dhjetorit.

Pak para orës 11:00 në oborrin e selisë së PD-së është regjistruar incidenti i parë. Sekretari për Pushtetin Vendor, Roland Bejko, është pritur me ofendime dhe sharje nga mbështetësit e Berishës, të cilët nuk e kanë lejuar që të futet në godinë dhe e kanë nxjerrë atë jashtë ambienteve të selisë së PD. Pas këtij incidenti, situata u qetësua.

Protestuesit e kësaj të pritet të zhvendosen edhe para Kryeministrisë më tej gjatë ditës.

Një ditë më parë Ish-kryeministri Sali Berisha tha se nuk do të largohen pa marrë në dorëzim selinë e partisë.

Lideri historik i së djathtës, ndërsa akuzoi Bashën se e ka kthyer partinë në një bunker, bëri të ditur se dyert e selisë do të hapen me çdo kusht dhe se partia do u kthehet demokratëve.

Ai i bëri thirrje gjithashtu Bashës të mos fshihet pas mercenarëve të armatosur që sipas tij kanë mbushur Partinë Demokratike.

Ndërkohë Lulzim Basha ndodhet në ambientet e brendshme të selisë. Ai zhvillon një mbledhje me Kolegjin e Kryetarëve prej orës 11:00, ndërsa pas kësaj do të ketë një takim edhe me Kryesinë./tvklan.al