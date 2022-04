Liverpool-Chelsea, finalja e FA Cup

20:58 18/04/2022

Blutë e Londrës siguruan kualifikimin pasi mundën në stadiumin “Wembley” Crystal Palace me rezultatin 2-0

Chelsea mundi Kristal Palasin me rezultatin 2-0 në stadiumin “Wembley” dhe u kualifikua për herë të tretë radhazi në fnalen e FA Cup.

Pjesa e parë ishte pa shumë raste për “blutë” e Londrës, të cilët u shfaqën ndryshe në 45 minutat e dyta. Ruben Loftus-Cheek shënoi në minutën e 65 të lojës golin e tij të parë të sezonit. Mason Mount e çoi rezultatin në 2-0, 11 minuta më pas duke siguruar fitoren.

Pasi u eliminua në Ligën e Kampioneve nga Real Madridi, Chelsea e la pas zhgënjimin, duke siguruar finalen e dytë në kompeticionet kombëtare.

“Blutë” e Londrës do të përballen me Liverpulin më 14 Maj në finalen e kompeticionit. “Të kuqtë” mposhtën Manchester City me rezultatin 3-2 për të siguruar kualifikimin. Për Liverpulin, kjo është finalja e parë në një dekadë dhe e 15 në këtë kompeticion.

Pasi u mund nga Arsenali në 2020 dhe Lesteri vitin e shkuar, skuadra e drejtuar nga Thomas Tuchel do të shpresojë që të fitojë këtë herë titullin e nëntë të FA Cup.

