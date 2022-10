Liverpool do Brozovic

15:04 07/10/2022

“The red” shenjestrojnë Brozovic, shpreson Kristjan Asllani





Sezoni aktual nuk ka nisur ashtu siç duhet për Liverpool. “the Reds” kanë treguar limite në fazën sulmuese, duke mos qenë të qartë në aksionet e ndërtuara dhe si rrjedhojë, rezultatet pozitive kanë munguar. Por, duket se tashmë drejtuesit e kanë emrin e njeriut që mund të bëj mirë dhe të jetë vendimtar në “Anfield”. Marcelo Brozoviç është rikthyer sërish në objektivin e Liverpool, të cilët shikojnë te kroati i Interit lojtarin e duhur për t’iu përgjigjur kundërshtarëve dhe për tu rikthyer tek suksesi.



Nënshkrimi me 29-vjeçarin nuk do të ishte i lehtë për klubin anglez, pasi në mars, kroati zgjati marrëveshjen e tij me Interin deri në vitin 2026. Gjithsesi, Liverpool do tentojë që në merkaton e dimrit për ta bindur të ndryshojë ambient, lajm që sigurisht gëzon edhe mesfushorin e kombëtares shqiptare, Kristjan Asllanin.



20-vjeçari ka mbetur nën hijen e kroatit deri më tani dhe aktivizimi i tij ka qënë me pikatore dhe në rastet kur Brozo nuk është në dispozicion të Inzaghit. Largimi i kroatit sigurisht do të krijonte hapësira të mëdha për Asllanin për të treguar vlerat e tij në një klub si Interi, i rikthyer në identitet sezonet e fundit. Brozovic është njeriut kyç në këtë rritje të zikaltërve dhe lamtumira e tij nuk do preferohej nëse mbërrin një ofertë më pak se 40 milionë euro.

