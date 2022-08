Liverpool e nis me barazim kampionatin

22:00 06/08/2022

Fitore për Tottenham dhe Chelsea

Liverpuli e nisi me barazim sezonin e ri të Premier Ligës. Nënkampionët e Anglisë nuk shkuan më shumë se rezultati 2 – 2 në fushën e Fulhamit. Madje, skuadra e Jurgen Klop madje u gjend dy herë në disavantazh pasi vendasit realizuan të parët.

Golin e dytë për Liverpulin e realizoi blerja e merkatos së verës urugiajani, Nunjez për të cilin të kuqtë paguan 75 milionë euro për ta marrë nga Benfika.

Ndërsa Tohenhami pati një start të mirë të kampionatit. Skuadra e Antionio Kontes fitoi me përmbysje 4 – 1 me Sauthemptonin.

Edhe Çelsi fitoi sfidën e me Evertonin. Goli i Zhorginjos vendosi suksesin 1 – 0. Nga minuta 74-t në fushë për blutë u aktivizua edhe sulmuesi shqiptar Armando Broja.

Kampioni në fuqi Mançester Siti do të luajë të dielën sfidën e parë, duke pritur Brajtonin. Premierliga nisi të premten me Arsenalin që fitoi 2-0 sfidën me Kristal Palas.

