Liverpool mbërrin në Beograd pa Shaqirin

Futbollistët e Liverpool kanë arritur në kryeqytetin serb pa bashkëlojtarin e tyre, Xherdan Shaqiri. Shqipinja e ndeshjes me Serbinë i ka kushtuar futbollistit pasi në Serbi pritja e tij shihej si një provokim.

Për ta bërë më të lehtë klubi do të luaj pa të. Serbët e dinë se shanset për ta mundur klubin anglez i kanë të vogla. Por, për klubin është i rëndësishëm rikthimi pas shumë vitësh në gara të rëndësishme.

Trajneri i Crvena Zvezdës nuk ka dashur të komentojë.

Vlladan Millojevic, KF Crvena Zvezda, Beograd: Kjo ndeshje është e rëndësishme pasi presim një klub fantastik. Shpresojmë të jetë një spektakël dhe një festë e vërtetë. Kjo është e rëndësishme për qytetin tonë.

Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka nuk kanë zbritur prej muajsh nga faqet e gazetave në Serbi. Arritja e Shaqirit mund të shkakonte problem sigurie në një stadium me 50 mijë ulëse. Gazetarët thonë se më lehtë do të kalonte një klub shqiptar.

Dragutin Buzhic, Gazetar i sportit “Alo” : Sigurisht që Shaqiri nuk do të pritej me lule këtu dhe do të kishte fishkëllima. Por, po të bëhej fjalë për dike tjetër do të ishte më e lehtë pasi besoj se një pjesë e tensioneve kanë kaluar tashmë.

Crvena Zvezda që kishte qenë dikur kampion njihet si klub serb, kurse Partizani si klub me fansa jugosllav, pavarësisht se të dyja mbajnë emër komunist.

