Liverpool nuk toleron Crystal Palace

Shpërndaje







00:04 24/01/2022

‘The Reds’ ngushtojnë distancat me kreun, Leicester ngec në barazim

Liverpool ka shfrytëzuar hapin fals të Manchester City për të ngushtuar distancën e pikëve me kryesuesit e Premier League angleze. The Reds fituan 3-1 në transfertën e Crystal Palace. Pas golit të Van Dijk, i cili hapi llogaritë, ishte radha e Oksland Çamberlejn për të shënuar.



Vendasit u përpoqën të reagojnë, me Eduard që ngushtoi rezultatin në 2-1. Penalltia e akorduar nga VAR dhe e shndërruar në gol nga Fabinjo i dha fitoren Liverpool, që numëron 9 pikë më pak se City dhe një ndeshje për të rikuperuar.



Leictester City nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 në shtëpi përballë Brighton. “Dhelprat” kaluan të parët në avantazh me Daka, ndërsa ai që i dha një pikë miqve ishte Uellbek. Brighton e Liverpool ndajnë vendet 9 dhe 10 në renditje.

Klan News