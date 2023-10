Liverpool triumfon në derbi

20:30 21/10/2023

Skuadra e Kloop mundi 2 – 0 Everton

Liverpuli fitoi me rezultatin 2 – 0 derbin me Evertonin këtë të shtunë në sfidën e kampionatit. Ndeshja u vendos në pjesën e dytë me golat e realizuar nga Salah, njëri prej tyre me 11-metërsh.

Evertoni ku pësoi ishte me 10 lojtarë në fushë për shkak të një kartoni të kuq. Premier Liga po zhvillon ndeshjet e javës së nëntë.

Tv Klan