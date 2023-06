Llagami: Harta e re gjyqësore nuk ka sjellë probleme

19:06 23/06/2023

Kryetarja e KLGJ është shprehur optimiste për reformën në sistemin gjyqësor

Zbatimi i hartës së re gjyqësore, që solli shkrirjen e gjykatave nuk ka sjellë asnjë problematike. Ndryshe nga pretendimi i shumë avokatëve, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureda llagami tha se nuk ka pasur vonesa të proceseve.

“Nuk është shtyrë asnjë seancë gjyqësore për shkak të mosmarrjes së masave. Seancat kanë vijuar në mënyrë të rregullt.”

Llagami bëri me dije se KLGJ ka vendosur që Gjykata e vetme e Apelit duhet të ketë 78 gjyqtarë.

“Problematika që KLGJ ka është Gjykata e Apelit të Përgjithshëm sepse është një gjykatë që do të ketë një numër gjyqtarësh – 78 dhe gjykata aktuale, godina aktuale nuk i ka kushtet për t’i pritur ato gjyqtarë, por të pritur ato që ka edhe pak më shumë.”

Sfida e gjyqësorit për vitin 2023 është ulja e numri të dosjeve të mbetura stok.

“Në këto 4-5 muaj të zbatimit të hartës nuk kemi pasur problematika të dosjeve, të zvarritjes së gjykimit. Fazën e parë të zbatimit të hartës gjyqësore e kemi kaluar.”

Harta e re gjyqësore shkriu një sërë gjykatash. Nga 6, tashmë ka vetëm një, në Tiranë. Nga 22 gjykata të shkallës së parë, janë aktualisht 13.

Më datë 1 Korrik do të bëhet faza e 3 e implementimi i hartës së re gjyqësore. Do të jenë dy Gjykata Administrative të Shkallës së Parë, një në Tiranë dhe për herët të parë, ajo do të ngrihet dhe në Lushnje. Ndërsa kryeqytet do të jetë Gjykata e vetme e Apelit Administrativ.

