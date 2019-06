Lleshaj: Përpjekje e turpshme e përfaqësuesve të PD për të djegur një shkollë

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj ka reaguar lidhur me incidentet e ndodhura mbrëmjen e kësaj të marte në një KZAZ në Shkodër. Lleshaj i quan të turpshme veprimet e përfaqësuesve të opozitës dhe i bën me dije së dhunuesit nuk do ti shpëtojnë ligjit.

“Përpjekje e turpshme e përfaqësuesve të PD për të djegur një shkollë në Shkodër. Ftoj qytetarët e Shkodrës që të distancohen nga ky turp i pamasë dhe të izolojnë bijtë e dhunës.

Asnjë drejtues bashkie nuk mund të mbajë me dhunë dhe me zjarr mandatin që tashmë po mbaron. Nuk ka asnjë mundësi që dhunuesit t’i shpëtojnë ligjit. Pushteti mund të mbahet vetëm me votën e qytetarëve”, shkruan ministri./tvklan.al