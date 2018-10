Lleshi: Nëse shikoni policë me krimin, dijeni që jam edhe unë

Ministri i ri i Brendshëm, Sandër Lleshi, tha se paraqitjet e tij publike do të jenë të pakta pasi të zyrtarizohet në postin e lartë shtetëror, ndërsa në krahun tjetër theksoi se vetë atë do të mund ta shikojmë në fytyrat e policëve.

“Policia do të duhet të luftojë kundër shkelësve, që janë pakica, ndërsa shumica duhet të jetë me policinë. Ndërsa sa i përket këtyre policëve që bashkëpunojnë me krimin, do ju them kaq, kur të mos më shikoni mua shpesh, do të më shikoni tek fytyra e policëve. Si të jenë ata jam unë. Në qoftë se do t’i shikoni policët me krimin, dijeni që jam unë me krimin, në qoftë se do t’i shikoni policët të dehur, dijeni që po pi unë. Në qoftë se i shikoni policët të pasjellshëm, ta dini që po sillem unë keq. Pra, ata do të jenë fytyra jonë. Ata do të dalin më shumë në TV, në media, dhe do të na përfaqësojnë ne. Polici ushtari, janë fytyra e kombit, janë fytyra e Republikës. Ata i veshin simbolet.”

Në vazhdim, ministri ende i padekretuar në detyrë, kërkoi nga të gjithë që fillimisht t’u japim policëve një bonos besimi.

“Duhet tu japim një bonos besimi edhe ne atyre, jo vetëm ti fusim në qoshe dhe t’i bombardojmë si djallin. Policia e ka sfidën për ta fituar besimin e qytetarëve.”/tvklan.al