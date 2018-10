Lleshi: Rama më ka dhënë besim të plotë, nëse dështoj…

Ministri i ri i Brendshëm, Sandër Lleshi, tha mbrëmjen e të hënës në “Opinion” se Kryeministri Edi Rama i ka dhënë autoritet dhe besim të plotë për të kryer detyrën dhe në rast dështimi, ai do të jetë dështim i tiji personal, jo i kryeministrit.

“Shqipëria nuk do të mposhtet nga e keqja. E keqja nuk është aq e madhe sa të na mposhtë. Di që kryeministri i Shqipërisë është i angazhuar plotësisht. Nëse dështoj, dështimi do të jetë i imi, jo i kryeministrit.”

“Kryeministri më ka dhënë autoritet dhe besim të pakushtëzuar për të kryer detyrën. Nuk kam asnjë kufizim për ta bërë punën siç di dhe siç duhet. Nëse do të kem sukses, suksesi do të jetë i një ekipi të madh, nëse dështoj, dështimi do të jetë i imi”, tha Lleshi. /tvklan.al