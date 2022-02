“Llogaritë janë në sekonda”, ukrainaset: Çdo mesazh drejt familjes…

20:12 28/02/2022

Oksana Genkina Subashi dhe Tatjana Bajraktari janë dy mikesha ukrainase të programit “Rudina” në Tv Klan që jetojnë e punojnë prej vitesh në Shqipëri. Këto ditë, zemra dhe mendja e tyre ndodhet në atdhe, ku njerëzit e dashur dhe të afërt po përballen me luftën dhe pasigurinë nëse do të shohin një ditë tjetër. Të tronditura, vajzat flasin për komunikimet e tyre me familjarët dhe situatën deri më tani.

Rudina Magjistari: Kur ke folur për herë të fundit me familjen tënde?

Oksana Genkina Subashi: Para 5 minutash.

Rudina Magjistari: Dhe çfarë të thanë, si ishin?

Oksana Genkina Subashi: Jemi në kontakt gjithë kohës se ndoshta do na kishte ndaluar edhe neve zemra që jemi larg. Që nga momenti kur mora mesazh nga motra në orën 4 të mëngjesit, 5 këtu, ku tha “Ka filluar lufta, ka filluar po bombardohet qyteti jonë, Kharkiv. Nuk e di a do kemi valë për t’u lidhur apo jo”. Një orë nuk mundesha të lidhesha, ishte tmerr. Në familjen time kanë përjetuar tmerr deri më tani.

Tatjana Bajraktari: Deri më tani të njohurit janë mirë, por ka shumë njerëz që po humbin jetën dhe nuk e di si do mbyllet kjo gjë, duhet të mbyllet. Llogaritë janë në sekonda, jo në ditë, çdo sekondë vdesin shumë njerëz. Unë kam prindërit në Kiev, njëkohësisht dhe fëmijët këtu dhe asnjëherë s’e kemi imagjinuar të flitet për luftë.

Oksana Genkina Subashi: Njerëzit kanë frikë të dalin nga shtëpia. Shumë nga dyqanet janë mbyllur, ata që janë hapur nuk janë afër dhe nga ora 4 deri në 6 të mëngjesit nuk lejohet të dalin nga shtëpia. Në metro njerëzit sjellin ushqime, ndihmojnë njëri-tjetrin me ilaçe. Sot kanë bombarduar një maternitet në qytetin tim, Kharkiv dhe po kërkojnë ndihmë për evakuim në një qytet tjetër sepse ka shumë të sapolindur që iu nevojitet kujdes. Çdo mesazh që i shkruaj familjes, kam shpresën që të më përgjigjen “jemi mirë”.

Siç shpjegojnë të dyja, askush nuk kishte pritur që situata të përshkallëzonte. Oksana thotë se dy javë më parë iu kërkoi familjarëve të vinin në Shqipëri, por ata nuk kishin pranuar. Gjendja dukej ende e qetë dhe normale, teksa askujt nuk i shkonte ndërmend se lufta ishte në prag./tvklan.al