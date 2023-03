“Lobimi kundër opozitës”, Berisha: Rama mashtroi, gjykata amerikane nuk gënjen kurrë

12:30 02/03/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është shprehur në lidhje me çështjen “McGonigal”, teksa ka thënë se “Kryeministri Rama në Parlament ka mashtruar” teksa kryedemokrati ka shtuar se gjykata amerikane nuk gënjen kurrë.

Referuar dosjes hetimore, Berisha thotë Rama ka mashtruar kur deklaroi në Parlament se nuk është e vërtetë se nga zyra e kryeministrit u bë porosia për të hetuar lobimin e opozitës.

Sali Berisha: Edi Rama ka kryer së pari krimin e shëmtuar të rekrutimit me korrupsion të kryeagjentit. Më 9 Shtator është takuar me McGonigal në zyrë. Kush ia solli? Duçka juaj. Gënjen ai. Po çfarë është Duçka? Ai është njeriu që Rama e ka pajisur me pasaportë diplomatike, është zëvendësministri i Ramës që shkruante artikuj kundër gjykimit të Hagës për detin e Kinës Jugore, Duçka është njeriu që organizonte sponsorizimin prej qindra e mijëra dollarësh të ekspozitës së Ramës në Hong Kong. Duçka është njeriu që solli McGonigal. A ishte agjent rus McGonigal, këtë e ndan drejtësia e vendit të tij. Por ai ishte tradhtar i vendit të tij. Edi Rama u miqësua aq shumë me të, sa kishte sekretin më të madh miqësinë me të, nuk e ndante as me shefin e shërbimeve, as me drejtorin e policisë, e ndante me Damianin, edhe me këto këtu… Nuk është e vërtetë, thotë Edi Rama se nga zyra e kryeministrit u bë porosia për të hetuar lobimin e opozitës. Gjykata amerikane nuk gënjen. Ata disponojnë çdo gjë. Prandaj kryetari juaj është kufomë e pakallur politike. Të blejë sa të dojë deklarata, të ardhme nuk ka. Ne do e heqim atë, komisionin do e krijojmë. Komisioni është detyrim kushtetues.

Berisha shtoi se Kruyeministri Rama “foli si kufomë e pakallur” teksa shtoi se “iku si hije sepse ka kryer krime shumë të rënda”.

Sali Berisha: Shqiptarët e panë se këtu, pak kohë më parë, personi që i lëshoi karrigen McGonigalit, foli si kufomë e pakallur. Foli kështu dhe iku si hije sepse ka kryer krime shumë të rënda. sepse, siç thotë e respektuara ‘Ëashington Post’, që ai në një dalje televizive e quajti gazetën më serioze, McGonigal dhe Edi Rama ishin të zhytur gjer në grykë në veprimtari sekrete. Në veprimtari të paligjshme. Unë nuk kam fakte të zbërthej të gjithë veprimtarinë e tyre, kam besim se kjo gazetë ndër më autoritarët, ka informacion për llumin e McGonigal dhe Edvin McGonigalit.Doli këtu se mendoi se duke lexuar, sipas tij, aktakuzën, do mund të mashtronte shqiptarët. Unë dua të informoj shqiptarët se ka dy dokumente zyrtare të drejtësisë së SHBA. Njëri daton në shtatorin e vitit që kaloi. Ai është një vendim gjykate, për të hetuar çdo gjë rreth Edi Ramës. Për të hetuar çdo telefonatë, çdo SMS, çdo email, çdo lloj komunikimi që ai ka pasur me cilindo në botë. Por, ky urdhër u përfshinë të gjithëve ju: të hetohen të gjithë ministrat e qeverisë dhe çdo njeri tjetër. Pra, jeni të gjithë të hetuar. Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe çdo person i lidhur me të, përfshirë dhe jo kufizuar, kryeministrin e Shqipërisë. Pra, secili prej jush jeni nën hetim, ndaj më mirë mendoni se nuk do shpëtoni. E pamundur që ju në të gjithë ato komunikime, të mos keni kryer vepra të përbashkëta me Edi Ramën./tvklan.al