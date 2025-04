Vetëm pak orë pasi SPAK-u nisi hetimet lidhur me kontratën 6 milionë dollarëshe të lobimit që Partia Demokratike ka firmosur me kompaninë amerikane “Continental Strategy” nëpërmjet fondacionit shqiptaro-amerikan, ka ardhur edhe reagimi I kryeministrit Rama.

“Janë paguar 6 mln euro thuhet nga patriotë, edhe herën e kaluar Luli i shkretë për 500 mijë u bë leckë, edhe ai keshtu tha u mblodhën ca patriote”, tha Rama.

Ndryshe nga sa pretendon selia blu, Rama thotë se pas kësaj kontrate fshihet halli personal i Sali Berishës.

“Është pak e çuditshme, kur na u tha se sa te vinte Trump do ikte nongrata tani u dashkan edhe 6 mln euro me shpresen qe do iki nongrata”, tha Rama.

Ajo që thotë se e shqetëson është burimi i parave që po përdoren për lobim.

“6 mln euro për të hequr damken e një personi non-grata janë vërtet shumë, për të mos bërë pyetjen ku u gjetën tërë ato para dhe si mundet që thjesht dhe vetëm për hallin e një njeriu të paguhen më shumë para se sa shteti jep për të gjitha partitë politike të marra së bashku”, tha Rama.

Kjo është hera e parë që Kryeministri Rama flet për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike pas publikimit të saj në media, e cila është firmosur në 4 prill nga Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ndërsa si garant në SHBA është Nuredin Seçi.

