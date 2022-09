Lobimi, Ristani: Vetëm 25 mijë Dollarë kanë dalë nga PD, nuk u autorizuan sipas statutit

Shpërndaje







23:15 14/09/2022

Raporti i publikuar nga inteligjenca amerikane se Rusia ka financuar në mënyrë të fshehtë 300 milionë Dollarë për parti të ndryshme në të gjithë botën ishte tema e diskutimit këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” . Në raportin e publikuar përfshihet edhe Partia Demokratike.

Bëhet fjalë për 500 mijë Dollarë financime nga Rusia për PD-në në zgjedhjet e vitit 2017, por Arben Ristani ka mohuar që selia blu të ketë marrë para nga institucione apo individë jashtë vendit atë kohë.

Ristani u shpreh se nga PD kanë dalë 25 mijë Dollarë, por nuk kanë dalë të autorizuara sipas statutit nga Partia Demokratike.

Ai theksoi se organet e PD-së nuk kanë autorizuar lidhjen e asnjë marrëveshjeje me institucione apo individë jashtë vendit. Sipas Ristanit, në rastin konkret, veprimet e kryera janë veprime personale të ish-Kryetarit Basha të paautorizuara nga organet drejtuese të PD-së.

Arben Ristani: Ju thashë që Partia Demokratike nuk ka marrë asnjë cent nga shtete apo individë jashtë Shqipërisë. Në arkën e Partisë Demokratike nuk është bërë hyrje asnjë cent.

Blendi Fevziu: Hyrje me letra apo pa letra?

Arben Ristani: Në hyrje në bankë. Se sa para ka kryetari në çantën e vetë apo në xhep, unë nuk di të them. Në Partinë Demokratike nuk është bërë hyrje asnjë cent. Për sa i përket lobimit apo rastit konkret janë 675 mijë Dollarë. 500 mijë thotë zotëria i ka marrë nga shqiptarët.

Blendi Fevziu: Shqiptarët e Amerikës që bëjnë fund-rising, po i derdhin në një bankë amerikane, pse duhet të shkojnë në një bankë në Skoci që të kthehen prapë në Amerikë?

Arben Ristani: Janë 150 që janë te kjo kompani dhe janë 25 që kanë dalë nga PD-ja.

Blendi Fevziu: Ja pra paskan dalë 25!

Arben Ristani: Por ato 25 që kanë dalë nuk kanë dalë të autorizuara sipas statutit nga Partia Demokratike.

Blendi Fevziu: Po kanë dalë pra 25. Po po 150 nga kanë dalë?

Arben Ristani: 150 s’ka të bëjë PD-ja me to dhe 500 nuk ka të bëjë PD-ja me to.

Blendi Fevziu: Po nga dolën?

Arben Ristani: Prandaj ju bëra pohimin tjetër. Janë veprime personale që nuk janë autorizuar sipas statutit të organeve drejtuese të PD-së./tvklan.al