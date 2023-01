Lodhje dhe luhatje humori, çfarë këshillohet për gratë në menopauzë

20:34 01/01/2023

Menopauza është një fazë kalimtare veçanërisht e ndjeshme për gratë, duke sjellë ndryshime dhe shqetësime si në organizëm ashtu dhe në psikologji. Ndryshimet fillojnë që në vitet para menopauzës. Bilanci hormonal ndryshon, duke sjellë me vete luhatje të humorit dhe simptoma të tjera.

Këto ndjesi janë normale në këtë fazë të jetës dhe janë edhe për shkak të faktorëve të tjerë të pavarur dhe stresit të moshës së mesme, si divorci, largimi i mundshëm i fëmijëve nga shtëpia e të tjera.

Gratë e moshës së mesme mund të përjetojnë gjithashtu ndryshime të brendshme, për shembull në lidhje me vetëvlerësimin e tyre ose vështirësinë për të pranuar plakjen. Dhe sado që është normale që një grua të përjetojë këto tranzicione psikologjike për shkak të ndryshimeve që ndodhin në trupin e saj, ajo mund të ndërmarrë disa hapa për të arritur menaxhimin më të mirë të këtyre ndryshimeve dhe paqen e brendshme.

Sipas Shoqatës së Menopauzës së Amerikës së Veriut (NAMS), është e rëndësishme që gratë në menopauzë të gjejnë ekuilibrin e tyre. Duhet t’i kushtoni vëmendje nevojave tuaja dhe të mos i lini mënjanë për hir të punës apo familjes. Kjo do t’ju ndihmojë të përballeni më mirë me sfidat, por edhe të ruani vetëbesimin tuaj.

Gjithashtu duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm nëse keni përjetuar depresion në të kaluarën, pasi mund të jeni më të prekshëm ndaj tranzicionit të menopauzës. Duhet të keni kujdes nëse ndjeni lodhje të zgjatur, humbje të interesit për aktivitete të ndryshme, humbje peshe, trishtim ose nervozizëm.

Në këtë rast, do të ishte e dobishme t’i drejtoheshit një specialisti, i cili do t’ju ndihmojë, qoftë përmes seancave të psikoterapisë ose me barna të përshkruara. Sipas NAMS, mjekimi për depresionin është më efektiv kur përdoret së bashku me psikoterapi.

Ju gjithashtu mund të përjetoni ndjenja të shtuara ankthi. Këto ka të ngjarë të largohen vetë, por nëse episode të tilla përsëriten për një periudhë të gjatë kohore, ato kanë më shumë gjasa të jenë një shenjë paralajmëruese e sulmeve të panikut, thekson NAMS.

Simptomat e një çrregullimi të tillë mund të përfshijnë gulçim, dhimbje gjoksi, marramendje, palpitacione ose ndjenjë paranojake. Së fundmi, nëse jeni të shqetësuar për ruajtjen e memories tuaj, është e rëndësishme të qëndroni aktiv fizikisht. Në asnjë rrethanë nuk duhet të përpiqeni të diagnostikoni ose trajtoni veten pa u konsultuar me një specialist./tvklan.al