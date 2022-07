Loja e fatit tim – Episodi 1

Shpërndaje







18:00 14/07/2022

Dy të rinj që dashurohen marëzisht dhe nisin një jetë të lumtur.

Një baba që heq dorë nga përgjegjësitë e familjes duke e lënë atë në mëshirë të fatit.

Një krim për vetëmbrojtje ndryshon jetën e të gjithëve.

Një ëngjëll u dhuron atyre një shtëpi dhe ngrohtësinë familjare, por ajo aty do të përballet me atë që e braktisi vite më parë.

Asie tani përballet me dilemën më të madhe të jetës së saj, të ribashkohet me Xhemalin apo të nisë një jetë të re me Mahirin.

Drama e një nënë për të ndërtuar familjen e saj të shkatërruar nga dhuna, braktisja dhe trazirat emocionale.