Loja ‘Truth or Dare’ zbuloi kuriozitetet e ishullorëve për njëri-tjetrin!

20:07 28/10/2023

Ishullorët janë gati për lojë, ‘Truth or Dare’ do të zbulojë sekretet dhe kuriozitet që kanë për njëri-tjetrin.

Ata do t’i bëjnë pyetje njëri-tjetrit dhe cili nga ata nuk do përgjigjet do të bëj një nga dënimet e përcaktuara nga produksioni.

Everaldo pyet Denisin se kur është hera e fundit që ka kryer marrëdhënie seksuale. Përgjigja e tij është para 8 muajsh, Everaldo nuk e beson dhe i thotë të bëjë një nga dënimet.

Xhesika ka të njëjtën pyetje për Eridën dhe ajo refuzon të përgjigjet duke bërë një nga dënimet.

Dënimi i Eridës ishte të imitonte një kafshë, ajo imiton një majmun.

Ueda pyet Harisin nëse ka menduar ndonjëherë ndonjë vazjë tjetër teksa ka qenë duke kryer marrëdhënie seksuale.

Përgjigja e Harisit: E kam bërë, por me Amadaean s’do e bëj kurrë.

Amadea-Everaldos: A do guxoje të kryeje marrëdhënie seksuale me Aishah në ‘Folenë e dashurisë’ nëse do kishte kamera?

Everaldo: Absolutisht që jo!

Radhën për të pyetur e ka përsëri Amadea, kësaj radhe pyetjen i’a drejton Uedës: A do mërziteshe nëse do të vinte përsëri Xhoana në vilë dhe ta merrte Arlindin.

Ueda: S’do më vinte mirë, por e di që Arlindi do rikthehej tek unë!

