Lojërat online po na “sinkronizojnë” mendjen

00:10 13/09/2022

Dy vitet e fundit të gjithë janë ndier të vetmuar dhe të shkëputur pavarësisht kohës së madhe të shpenzuar në takime me ‘Zoom’ apo lojërat online me miq. Kohët e fundit është zbuluar se edhe pse mund të jemi vetëm fizikisht, mendja jonë mund të sinkronizohet me mendjet e personave me të cilët po luajmë.

Ky lloj sinkronizimi zakonisht lidhet me ndërveprimin social dhe është i rëndësishëm për një shoqëri të shëndetshme sepse lidhet me ndjeshmëri dhe bashkëpunim më të madh. Por mesa duket kjo nuk ndodh vetëm kur jemi ballë për ballë.

Një studim i realizuar së fundmi ka treguar se njerëzit të cilët luajnë në grup lojëra online mund të arrijnë ‘të jenë në një mendje’ edhe pse fizikisht janë të izoluar.

“Ne arritëm të tregonim se sinkronizimi i mendjeve mund të arrihet pa prezencën e njerëzve të tjerë. Kjo krijon mundësinë për të hetuar mekanizmin e trurit që lidhet me ndërveprimin social në internet”, tha studiuesi Valtteri Wikstrom.

Në studim, 42 studentë nga Finlanda u ndanë në çifte. Atyre iu kërkua të luanin një lojë të projektuar, ku ata të punonin së bashku për të kontrolluar një makinë garash rreth katër pistave të ndryshme.

Njëri duhet të kontrollonte shpejtësinë ndërsa tjetri drejtimin, duke e luajtur çdo pjesë dy herë e duke ndërruar rolet. Dy pjesëmarrësit u futën në dhoma të veçanta ku nuk mund ta shihnin apo dëgjonin njëri tjetrin, ishin në izolim të plotë fizik.

Ndërkohë të dy studentët ishin të lidhur me skaner të cilët tregonin në kohë reale aktivitetin mendor për të parë se sa përputheshin me njëri-tjetrin.

Ekipi i studiuesve zbuloi se lojtarët arritën sinkronizimin mendor nëpërmjet valëve alfa, beta dhe gama. Por shprehen se është ende herët për të kuptuar se si ky sinkronizim mes mendjeve njerëzore zhvillohet.

Sipas studimit të publikuar në Science Alert, lojërat mund ta ndihmojnë trurin të praktikojë disa aftësi për të marrë vendime jetike. Ndoshta në të ardhmen lojërat do të na bëjnë të ndihemi më të sinkronizuar dhe më empatikë me njëri-tjetrin./tvklan.al