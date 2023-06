Lojtarët e Chelsea drejt Arabisë

14:44 23/06/2023

Pas Kante do të shkojnë edhe Koulibaly e Ziyech

Eksodi i futbollistëve të Chelsea drejt Arabisë Saudite po vazhdon. Pas N’Golo Kante i cili shkoi tek Al Ittihad si lojtar i lirë, ku u bashkua me Karim Benzema tani është radha e tre të tjerëve.

Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy dhe Hakim Ziyech, të cilët janë ende nën kontratë me blutë e Londrës, do të luajë në kampionatin arab që po forcohet me elementë cilësorë.

Koulibaly do të veshë fanelën e Al Hilal. Mësohet se do të përfitojë 30 milionë Euro në sezon për 3 vite.

Portieri Edouard Mendy do të bëhet pjesë e Al Ahli, pasi nuk ka është aktivizuar shumë në sezonin e fundit. Hakim Ziyech do të jetë shok ekipi me Cristiano Ronaldo te Al Nassr.

Tv Klan