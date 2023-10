“Lokacionin ndezur, lidhje me afat”, e reja e detyron të dashurin të firmosë kontratë

Shpërndaje







14:14 09/10/2023

Mund të flasim për shumë elementë kur bëhet fjalë për të mbajtur një marrëdhënie, por me siguri një kontratë nuk është ‘sekreti’. Një vajzë e quajtur Devon Motley e ka detyruar të dashurin e saj Geren Gathright të nënshkruajë një kontratë, duke qenë se ata ishin larg njëri-tjetrit.

Ata e kanë ndarë këtë kontratë në Tik Tok-un e tyre dhe thonë se aty janë shkruar rregullat për secilin para se të shkojnë në universitet.

Çifti nga Teksasi shprehet se “nëse diçka shkon keq, ekziston padia”. Thënë me shaka ose jo, kontrata është mëse serioze.

Te kjo e fundit shkruhet se:

-Asnjëra palë nuk duhet të mashtrojë!

-Marrëdhënia nuk mund të përfundojë para Shtatorit të 2024-ës

-Secili duhet të dijë vendodhjen e tjetrit dhe t’u përgjigjet në mënyrë korrekte telefonatave (24/7)

-Çdo problematikë duhet diskutuar dhe secili të japë argumenta që çojnë në një zgjidhje

-Në rast ‘ngërçesh’ në lidhje, pala fajtore duhet të kërkojë falje ose të dërgojë një pako-dhuratë në shtëpinë e tjetrit

-Lokacioni në telefon duhet gjithnjë ndezur

“Shkelja 16: Mashtrimi, duke përfshirë, gjumin me dikë të seksit të kundërt, të kesh ndonjë kontakt seksual me dikë të seksit të kundërt, mesazhe ose telefonata me seksin e kundërt, ose nënkuptimet seksuale me qëllim të keq.

“Shkelja 17: Shpifje ndaj secilës palë të përfshirë në këtë kontratë: nuk lejohet të flasësh keq për partnerin

“Shkelja 18: “Neglizhimi i gjendjes emocionale ose fizike të partnerit

Çuditërisht, ka shumë njerëz që e suportojnë këtë kontratë e të tjerë e cilësojnë tejet toksike.

Devon thotë se është e gatshme t’u japë çifteve nga një kopje për 5.99 dollarë dhe thekson: Thjesht besojini njëri-tjetrit, nëse është e shkruar do përfundoni bashkë!

Pak kontradiktore Devon! Ç’kuptim ka kontrata kur ka besim?!/tvklan.al