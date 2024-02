Lot dhe emocione/ Bashkëshorti i ndjerë i dhuronte lule për Shën Valentin, 57-vjeçarja: Sot i mora sërish…

13:52 14/02/2024

Dita e Shën Valentinit solli disa histori shumë të bukura nga telefonueset në “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Telefonata e fundit e Afërditës, një zonje 57-vjeçare nga Vlora dhuroi shumë emocione. Afërdita ka humbur bashkëshortin disa muaj më parë. Ai nuk mundet më t’i sjellë mimoza si dikur, por 57-vjeçarja i ka marrë sërish lulet e saj.

Katerina Trungu: A feston?

Telefonuesja: Unë kam 35 vjet e martuar. Im shoq ka 6 muaj që ka ndërruar jetë.

Katerina Trungu: Më vjen keq.

Telefonuesja: Nuk është se e festonim përherë Shën Valentinin, por ditën e Shën Valentinit im shoq kishte një punë të tillë që shëtiste gjithë Vlorën me makinë. Aty ku shikonte mimoza, do ma sillte në shtëpi një tufë me mimoza të freskëta, çdo Shën Valentin.

Katerina Trungu: Po mirë edhe kjo një mënyrë për ta festuar ka qenë për të.

Telefonuesja: Dhe sot unë ato lule i mora përsëri, i mora nga im bir.

Katerina Trungu: Shumë faleminderit për emocionet që na përcolle!

Programi u mbyll edhe me një moment të veçantë nga gazetarja Agida Koçi që mes lotësh, i uroi ditëlindjen nënës së saj.

“Unë Shën Valentinin nuk e festoj, por mamit tim, sidomos sivjet, dua t’i uroj 100 vite shumë shumë shumë dhe të dua shumë!”, tha gazetarja./tvklan.al