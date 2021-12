Lotito me shpatulla për muri, Salernitana duhet të shitet brenda vitit

19:50 27/12/2021

Java e së vërtetës për klubin italian të Salernitanës. Sipas asaj që shkruajnë mediat fqinje, kalimi në duart e një biznesmeni të ri do të shmangte përfundimisht mundësinë e përjashtimin e saj nga kampionati. Kanë mbetur edhe pesë ditë për të gjetur një zgjidhje.

Salernitana zotërohet nga Presidenti i Lazios, Claudio Lotito dhe për këtë shkak, fakti që ai ka aksione të plota tek të dy klubet e Seria A, duhet me doemos për të hequr dorë nga njëra. Për aksionet e plota të Salernitanës, Lotito kërkon jo më pak se 80 milionë Euro.

Në garë për të blerë aksionet e saj gjendet një kompani zviceriane, e cila duket se ka bërë sondazhe para përfundimit të marrëveshjes. Mbyllja e marrëveshjes duhet të kryhet brenda këtij viti, pasi në të kundërt, Liga do ta përjashtonte klubin nga Seria A. Në rast se një gjë e tillë ndodh, klubit do i zeroheshin pikët e grumbulluara deri në këtë pikë të kampionatit dhe rrjedhimisht do i hiqeshin dhe skuadrave të tjera.

