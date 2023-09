Love Island Albania | Aleksandros i ngatërron emrin partneres, si reagon Ueda (Video)

18:57 19/09/2023

Çifti më i ri i Love Island Albania, Ueda dhe Aleksandros janë parë shumë të afërt në episodin që po transmetohet ditën e sotme në Tv Klan.

Ata janë ulur bashkë në një nga ambientet e jashtme të vilës luksoze dhe Aleksandros e pyet se si po kalon dhe si ndihet, por ka bërë edhe një gafë.

Ai nuk i mban mend emrin, partneres që zgjodhi për të vazhduar rrugëtimin në Love Island Albania.

Pjesë nga biseda:

Aleksandros: Po më vajzat si po shkon?

Ueda: Mirë, por me thënë të drejtën s’kam ardh këtu për vajzat.

Aleksandros: Po me djemtë?

Ueda: Me djemtë shumë mirë, me ty dhe me shumë të tjerë. Janë shumë mikpritës.

Aleksandros: Je në një lidhje me një djalë dhe nuk të pëlqen karakteri, a mundohesh ta ndryshosh?

Ueda: Nuk mundohem ta bëj. Po ty çfarë të pëlqen.

Aleksandros: Femra ideale për mua është të jetë pozitive me humor dhe të jetë e qeshur. Uenda?

Ueda: Ueda jo Uenda.

Shikoni videon e plotë./ Love Island Albania