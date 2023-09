“Love Island Albania”/ Banorët dyshojnë në ndarjen e Xhesikës me Denisin

Shpërndaje







20:07 27/09/2023

Amadea është xheloze për Eridën

Tema e diskutimit në “Love Island” është pikërisht raporti midis Xhesikës dhe Denisit, dy ish të dashuruar që janë ndarë para se të hynin në “Love Island Albania”.

Vajzat dhe djemtë janë dyshues ndaj faktit se lidhja e tyre ka mbaruar. Me këto dilema, ata ngacmojnë vazhdimisht ata të dy për të kuptuar dhe mësuar më mirë se si janë njohur dhe çfarë i ka çuar drejt ndarjes.

Ndërkohë, Xhesika ka bërë takimet me djemtë dhe në fund ka lënë Denisin. Xhesika kërkon që Denisi të shpjegojë se përse ai nuk i tregoi që po hynte në “Love Island Albania”, ndërsa ai përpiqet të afrohet me ishin e vet.

Një bombshell e re, Erida e ka zgjedhur për të bërë një takim jashtë vilës Haris. Situata tensionohet menjëherë, teksa Amadea nuk e fsheh shqetësimin dhe xhelozinë.

Si do të shkojë takimi i Harisit me Eridën dhe si do të ndikojë ai në marrëdhënien midis Harisit dhe Amadeas, mbetet për t’u parë nesër në 18:20.

Tv Klan