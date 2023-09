Love Island Albania, Dalina Buzi: Shqiptarët zgjedhin mëshirën!

23:18 17/09/2023

Mbrëmjen e sotme djemtë vendosën unanimisht që të largojnë një nga vajzat që ishin më pak të votuara nga publiku.

Midis Sofielës dhe Irisit, ata zgjodhën në mënyrë unanime të largojnë Irisin. Opinionistja e Love Island Albania, Dalina Buzi është shprehur se populli shqiptar zgjedh mëshirën para seksit.

Dalina: Unë e njoh shumë mirë mentalitetin e këtij populli, që mbajnë më mirë mëshirën se sa të shohin një vajzë që është e lirë. Unë te Irisi shoh një vajzë që thotë ‘unë e dua seksin’, por kjo me një djalë që e do, jo me të gjithë djemtë e vilës./Love Island Albania