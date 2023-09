Love Island Albania/ Ilda ndryshon sjellje me Xhoanën

18:01 12/09/2023

Në vilën e Love Island Albania, duket se nuk kanë lindur vetëm dashuri por edhe shoqëri, një nga ato është edhe ajo e Ildës me Xhoanën.

Në një bisedë të afërt , vajzat e vilës luksoze kanë shprehur dhe mendimin për njëra-tjetrën.

“Ke qenë vërtet shumë e dashur me mua dhe më ke pëlqyer. Nuk mendoja se do të krijoja shoqëri këtu brenda dhe sjellja jote më ka pëlqyer, tani mund ta them me plotë gojë se do të kemi shoqëri edhe jashtë”, është shprehur Ilda.

