Love Island Albania, nata finale e spektaklit të dashurisë në Tv Klan

21:03 05/11/2023

Ka nisur në televizionin Klan finalja e spektaklit Love Island Albania 1 nën moderimin e Luana Vjollcës.

Katër çifte janë në garë për të fituar çmimin e madh prej 50 mijë Euro.

Do të jetë një natë e gjatë e mbushur me surpriza dhe spektakël. Të gjithë finalistët kanë lënë vilën dhe këtë mbrëmje do të jenë në ambientet e Tv Klan.

Kush do të triumfojë? Mbetet ta zbulojmë në këtë finale dashurie në ekranin e Tv Klan.

Luana bën hapjen e finales së madhe, çiftet finaliste zhvendosen nga vila e dashurisë në Tv Klan

Love Island Albania spektakli më i madh i dashurisë, na ka shoqëruar për 10 javë me episodet ditore në orën 18:20 dhe me ‘Prime’ çdo të dielë mbrëma në orën 21:00, nën drejtimin e Luana Vjollcës, në Tv Klan.

Sonte 4 çiftet finaliste do të triumfojnë dashurinë, nga vila e dashurisë ata janë zhvendosur në Tv Klan për të mbyllur rrugëtimin e tyre.

Në vilën e dashurisë ishin orët e fundit për ishullorët dhe djemtë pritën për herë të fundit partneret e tyre, ishullorët hynë vetëm në vilë por tani dalin çift.

Luana Vjollca drejtuesja e programit bën hapjen e natës finale.

Luana: Ja dolëm që për 10 javë të mbajmë si kryefjalë dashurinë.

Opinionistët, Olti Curri dhe Dalina Buzi, na kanë shoqëruar që prej nisjes së spektaklit me batutat, kritikat dhe opinionet e tyre të sinqerta për ishullorët.