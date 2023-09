“Love Island Albania”, sonte premierë ekskluzive në Tv Klan! Luana Vjollca zbulon njërin nga opinionistët

20:16 09/09/2023

Surprizat në “Love Island Albania” nuk kanë të ndalur. Sonte në mbrëmje spektakli i dashurisë vjen me një premierë ekskluzive drejtpërdrejtë në Tv Klan ku do të ketë shumë momente të patransmetuara, por më në fund do zbulohen edhe opinionistët. Njërin prej tyre në fakt e zbulon vetë Luana Vjollca.

Në një lidhje direkte me edicionin e lajmeve të Tv Klan, moderatorja konfirmoi se bëhet fjalë për Olti Currin. Sa i përket opinionistes tjetër, Luana Vjollca tha: “Tjetrën tani llogaritë i bëni vetë…”

-A do të mund të na zbuloni diçka, rreth asaj që do të ofrojë sot Love Island Albania, për teleshikuesit tanë?

Jemi në kulmin e përgatitjeve. Ja ku keni njëherë një gjë ekskluzive, për herë të parë zbulohet pak nga skena. Kjo është pjesa kryesore ku unë do të qëndroj, kështu që më ekskluzive se kaq nuk ua japim dot. Zbuluat edhe veshjen edhe look-un… Pa diskutim që do të kemi shumëçka, shumë materiale të pa transmetuara, shumë diskutime, do të kemi momentet kryesore, që është ai i votimit. Do të kemi moment tjetër kryesor që është ai i rikrijimit të çifteve dhe që kam përshtypjen se ky është kurioziteti më i madh. Do të kemi zbulimin e opinionistëve që kanë qarkulluar kaq gjatë gjithë këto ditë. Çfarë tjetër do?

-Do të donim opinionistët e këtij spektakli, a do të mund të na i zbuloni tani?

Do më prishnit skenarin nëse do t’i zbuloja tani, sepse do i prezantoj pak lezetshëm. Megjithatë mund të themi që janë dy opinionistë që me shumë gjasë nuk kanë dalë asnjëherë së bashku në një studio televizive, janë për herë të parë në gjithë vitet e karrierës që kanë ata dhe janë nga opinionistët që gjithë studiot do t’i donin. Kemi bërë një zgjedhje të duhur dhe jam e lumtur t’i prezantoj. Do të zbuloj njërin?

-Po patjetër.

Njëri do të jetë Olti Curri. Tjetrën tani llogaritë i bëni vetë.

-Si do të bëhet eliminimi i konkurrentëve, a do të votohen ata nga publiku?

Po do të votohen nga publiku, me dy mënyra, nëpërmjet aplikacionit që tashmë e kemi shpërndarë dhe besoj e ka parë i gjithë publiku. Aplikacioni vlen për të gjithë botën. Shqiptarët në të gjithë botën mund të votojnë atje ishullorin e preferuar, kështu do të jetë sonte votimi. Dhe ata që jetojnë brenda Shqipërisë mund të votojnë në numrin 53335 dhe pa diskutim është i njëjti votim: Votoni ishullorin tuaj të preferuar. Ne mezi presim që ta hapim atë votim sonte dhe të marrim sa më shumë vota, sepse do të ketë ndikim të madh në lojën që do të realizohet sonte./tvklan.al