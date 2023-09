Love Island Albania/ Takimi jashtë vilës së dashurisë, Haris ‘ishullori’ i parë që pyet për familjen

20:24 13/09/2023

Haris në episodin e sotëm të Love Island Albania ka zhvilluar takimin e tij të parë jashtë vilës së dashurisë me Amadean.

Takimi i tyre ka shkuar shumë mirë dhe Haris nuk ka nguruar ta pyesin Amadean edhe për familjen.

Ai është shprehur se është shumë i afërt me familjarët dhe se do të donte që edhe vajza që do të ketë në krah të jetë e lidhur me familjen.

Amadea: E dija që do më zgjidhje dhe jam mundur të jap mikpritjen e duhur.

Haris: Jemi edhe e njëjta moshë. Më përshtatesh shumë në stil dhe në karakter.

Amadea: Më vjen mirë.

Haris: Si i ke raportet me familjen? A je person familjar?`

Amadea: Unë kam një motër më të madhe dhe shkoj shumë mirë me të.

Haris: Unë kam dy vëllezër, por jam shumë i lidhur me familjen.

Episodin e plotë të Love Island Albania, transmetohet në orën 18:20 në Tv Klan.

