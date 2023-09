Lovreta: Gati në 2028-ën hoteli me 5 yje Marriot së bashku me rezidencat

23:55 28/09/2023

Një koncept krejtësisht i ri i investimit në turizëm – “Marriot International” po vjen në Vlorë me një koncept krejtësisht të ri, në bashkëpunim me “Balfin Group”. Për herë të parë, kompania më e madhe e hotelerisë në botë me një investim nga “Balfin Group” do të ndërtojë një hotel me rezidenca brenda tij.

Për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Julien Laloye, (Drejtor për Zhvillimin e Hapësirave Mikse, Marriott International) dhe Silvija Lovreta (Drejtoreshë për Evropën Juglindore, Marriott International) tregojnë si do të funksionojë hoteli me 5 yje Marriot dhe se kur do të jetë gati ai.

Blendi Fevziu: Do të jenë rreth 100 apartamente Marriot. Si do të funksionojë marrëdhënia midis pronarëve dhe Marriot-it?

Julien Laloye: Shumë pyetje e mirë. Nëse unë jam një blerës i cili ka për blerë një prej 150-160 apartamenteve mund të jetoj në rezidencë dhe të kem mjedise dhe shërbime të dedikuara vetëm për rezidencën…

Blendi Fevziu: Rezidentët mund të shfrytëzojnë të gjitha shërbimet dhe mjediset e hotelit…

Julien Laloye: Rezidentët do të kenë mjediset e tyre private por po ashtu do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë shërbimet që ofron hoteli. Pra mund të keni rezidencën tuaj parësore ose dytësore dhe të keni pastrimin e dhomës, drekë në rezidencë dhe të shijoni mjediset dhe shërbimet e hotelit dhe ne po ashtu do ofrojmë edhe një program opsional qiradhënieje

Blendi Fevziu: Pra ata mundet po ashtu t’i japin me qira këto prona?

Julien Laloye: Për ata blerës që mund të qëndrojnë vetëm 30-45 ditë në rezidencë do të bëjmë të disponueshme një program qiradhënie, ku ata të kenë mundësinë të shtojnë njësinë e tyre tek inventari i hotelit. Pra do të kenë mundësinë të gjenerojnë të ardhura ndërkohë që janë larg njësisë së tyre.

Blendi Fevziu: Pse ky koncept mund të jetë tërheqës për njerëzit?

Julien Laloye: Është një produkt i shkëlqyer për mënyrën e jetesës. Nëse mendoni për pushimet tuaja… Keni mjediset e Marriotit, projektin e hotelit dhe shërbimet e ofruara dhe ju mund të merrni në pronësi një pjesë të tyre. Mund të keni rezidencën tuaj private me të gjitha shërbimet në këtë vendndodhje fenomenale.

Blendi Fevziu: Vlora Marina do të jetë pjesë i këtij rrjeti me më shumë 8,500 hotele në të gjithë botën.

Silvija Lovreta: Po, pikërisht.

Blendi Fevziu: Dhe kur do të jetë gati hoteli?

Silvija Lovreta: Hoteli do të jetë gati 2028. Është një projekt madhor i cili përmban një sërë fazash. Pra hoteli do të vijë në fazën e fundit zhvillimore, më duket në 2028-ën, së bashku me rezidencat.

