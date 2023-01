LSDM premton rritje të pagës minimale dhe pensioneve

16:43 02/01/2023

VMRO kërkon ndryshim të pushtetit

Në fillim të Vitit të Ri partia në pushtet LSDM premton rritje të pagës minimale dhe pensioneve. Nga opozita, akuzojnë pushtetin për inflacionin e lartë të çmimeve dhe standartin e ulët të qytetarëve, kërkojnë ndryshim të pushtetit.

Partia në pushtet LSDM njofton qytetarët se masat dhe politikat ekonomike do të vazhdojnë edhe në vitin 2023. Nga kjo parti premtojnë rritje të pensioneve dhe të pagës minimale.

“Viti 2023 do të jetë vit i kthesave ekonomike, në të cilin pagat dhe pensionet do të vazhdojnë të rriten. Tashmë nëMmars do të ketë një rritje të pensioneve nga 6 deri në 7% për të gjithë 330 mijë pensionistët. Janë krijuar kushte për rritje të re të pagës minimale për 10%, e cila do të jetë së paku 20.000 denarë. Do të kontribuojë në harmonizimin, pra rritjen e pagave në të gjithë sektorët. Në Buxhetin për vitin 2023 janë paraparë 800 milionë Euro për investime kapitale, të cilat do të stimulojnë rritjen ekonomike, e cila sipas vlerësimeve të BERZH-it do të jetë rreth 2.3% këtë vit”, tha Bogdanka Kuzeska nga LSDM.

Ndaj konferencës së shtypit të Kuzeskës reaguan nga partia opozitare VMRO-DPMNE duke akuzuar pushtetin për inflacionin e lartë të çmimeve dhe standartin e ulët të qytetarëve.

“Standardi i qytetarëve ka rënë në nivelin më të ulët për shkak të politikave të këqija të LSDM-së. Pagat dhe pensionet e kanë humbur garën e çmimeve. Ajo që mund të blihej me një mijë denarë, sot nuk mund të blihet me dy mijë. Maqedonia po përballet me inflacionin më të lartë në rajon dhe një nga më të lartët në Europë. Në botë jemi ndër vendet e para për sa i përket rritjes së çmimeve të ushqimeve. Kjo do të thotë se qytetarët tanë më shpejtë dhe më shume varfërohen në krahasim me të tjerët”.

Nga partia opozitare VMRO –DPMNE shtojnë se numri i madh i të rinjve dëshirojnë ta braktisin vendin përshkak të dështimit të politikës ekonomike, kjo sipas opozitës është rezultati i qeverisë LSDM dhe BDI. Nga VMRO kërkojnë ndryshim të qeverisë.

