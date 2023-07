Luan me hixhab në Botëror

18:00 30/07/2023

Marokenia Benzina zbriti në fushë me kokë të mbuluar

Nuhaila Benzina bëhet e para grua që luan me kokë të mbuluar në finalen një Botërori për femra. Futbollistja marokene zbriti në fushë me hixhab në takimin me Korenë e Jugut e fituar me rezultatin 1 – 0 nga përfaqësuesja afrikane. FIFA nuk e lejonte më parë këtë veshje të fesë islame për arsye shëndeti dhe sigurie, por ky rregull u hoq në 2014.

