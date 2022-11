Luçiano Boçi hyn në primaret për Elbasanin

12:09 14/11/2022

“Gati të lë mandatin e deputetit edhe pse gara e vështirë“

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, prezantoi këtë të hënë para gazetarëve kandidaturën e tij në Primaret që do të zhvillohen për Bashkinë e Elbasanit. Boçi u shpreh se e di që beteja e tij është e vështirë, por shtoi se me mbështetjen e qytetarëve do t’ia dalë.

“E di shumë mirë që beteja ime nuk është e lehtë. Beteja ime është me pushtetin, beteja ime është me Edi Ramën, me korrupsionin, me keqqeverisjen, por si çdo rast tjetër jam i bindur që me mbështetjen e sinqertë të qytetarëve të Elbasanit unë do ia dal kësaj beteje”, u shpreh Boçi./tvklan.al