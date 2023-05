Luçiano Boçi reagon pas humbjes në Elbasan: Rezultati i zgjedhjeve, i kontestueshëm

00:12 15/05/2023

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për qarkun e Elbasanit, Luçiano Boçi ka reaguar për rezultatin e zgjedhjeve. Me anë të një postimi në Facebook, Boçi falenderoi mbështetësit dhe bashkëpunëtorët, ndërsa në deklaratën e tij shprehet se rezultati është i kontestueshëm. Ai shton se shpreson që “pajtimi me të keqen të jetë thjesht episod”.

“Me mirënjohje dua të falenderoj të gjithë qytetarët, banorët e bashkisë së Elbasanit që dolën sot për të votuar.

Dua të falenderoj të gjithë ata që më besuan dhe më mbështetën me pasionin për ndryshimin.

Dua të falenderoj gjithashtu të gjithë vëzhguesit, komisionerët, drejtuesit politikë dhe bashkëpunëtorët e mi të afërt me të cilët ndamë këtë rrugëtim të vështirë, por të bukur, i cili më afroi edhe më tej me qytetarët e mi dhe me qytetin të cilit i përkas.

Rezultati i këtyre zgjedhjeve mbart një numër elementësh të kontestueshëm, që media i dëshmoi dhe konfirmoi në Elbasan përgjatë kësaj dite.

E keqja është institucionalizuar tashmë në vendin tonë dhe pajtimi me të shpresoj të jetë thjesht një episod.

Njeriu nuk resht asnjëherë së luftuari më të!”, shkruan Boçi.