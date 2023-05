“Lufta” e ashpër për karrigen e Durrësit

Shpërndaje







15:51 05/05/2023

Akuzat Sako-Cara: Në 14 Maj shko te mama

Teksa në shumicën e bashkive beteja po bëhet mes liderëve të partive, Durrësi po përball fort dy rivalët e PS, dhe koalicionit “Bashkë Fitojmë”. Sfidën publike e nisën me një shtrëngim duarsh, por paqja mes Emirjana Sakos dhe Igli Carës nuk zgjati shumë.

Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, kandidatja e socialistëve u kërkon qytetarëve të Durrësit të mos e marrin seriozisht Igli Carën, teksa kthehet pas në kohë për t’i rikujtuar veprat e tij kur PD kishte pushtetin.

“Igli Carën unë nuk e njoh, emrin e tij e kam dëgjuar dikur si njeri që shiste vende pune kur PD-ja ishte në pushtet. Por për këtë nuk kam asnjë provë. Deri dje ai ishte marioneta e Lul Bashës, sot ai është marioneta e Sali non-gratës dhe Ilir Floririt, të cilët s’kanë asnjë lidhje me të ardhmen e Durrësit.”

Sako shpreh bindjen se kundërshtari do ta ketë një rikthim, por…

“Në 14 Maj ti do të kthehesh tek mama në pritje për padronin e rradhës, ndërsa unë do vazhdoj punën me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste”.

Akuzat e Emirjana Sakos revoltuan opozitën, e cila nëpërmjet Sekretares për Marrëdhëniet me Publikun, nuk ia kurseu etiketimet e ashpra.

“Një mami që flet me dëshpërimin e një kandidate që s’ka garuar kurrë në jetën e saj, por ka marrë thjesht dhuratë vendin si “kukulla e betonit” dhe “pastruesja e kryeministrit”, thuhet ndër të tjera në postim.

Më herët, kandidati i koalicionit Berisha-Meta, në daljet e tij publike kryebashkiaken e Durrësit nuk e konsideroi një rivale pasi sipas tij fushata për këtë bashki po bëhet nga Vangjush Dako. Kjo përplasje e ashpër publike e bën Durrësin një vatër të nxehtë për garën e 14 Majit.

Klan News