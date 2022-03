Lufta në Ukrainë do të rrisë çmimin e miellit

15:46 01/03/2022

Grositët: Nuk do të ketë mungesë të bukës

Rritja e çmimit të miellit dhe të bukës do të jetë e pashmangshme edhe për konsumatorët shqiptarë, në kushtet e konfliktit Rusi – Ukrainë, si dhe inflacionin. Kreu i Unionit Tregtar Agro – Ushqimor thotë se Rusia është vendi kryesor nga ku Shqipëria furnizohet me grurë, dhe se me bllokimin e këtij tregu do të kërkohen tregje alternative. Kjo sipas tij ka sjellë edhe rritjen e çmimit të grurit në bursë.

Megjithatë grosistët përjashtojnë faktin që në Shqipëri do të ketë mungesa të miellit apo të bukës në treg.

Theodhor Kristuli: Rusia është eksportuesi kryesor i grurit në botë. Tregjet kryesore të saj janë Turqia, Egjipti dhe Kazakistani. Ajo shiti 38.5 milionë tonë metrike në periudhen 2020 – 2021. Ndërsa Ukraina është eksportuesi i pestë në botë për grurin me afro 18 milionë tonë metrike dhe ka si treg kryesor Egjiptin, por edhe disa vende të Europës.

